Стоимость отдыха в Крыму стала ниже

| Фото: сайт правительства Республики Крым | Фото: сайт правительства Республики Крым

На 18% в среднем снизилась стоимость отдыха в Крыму на предстоящие майские праздники по сравнению с 2019 годом. В летний период снижение составило 6%, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы министерства курортов и туризма республики, снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20% от стоимости размещения, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми, на длительное размещение и другое.

Сравнение проводилось по ценам санаториев, малых отелей, а также прошедших классификацию отелей трех, четырех и пяти звезд с 2019 годом. В частности, в министерстве зафиксировали снижение стоимости на майские праздники в отелях категории пять звезд на 31,8%, а в малых отелях — в пределах 5%. При этом отели уровня трех-четырех звезд оставили цены на уровне 2019 года или снизили их незначительно. Заметное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма – минус 13,8%.

Средняя стоимость отдыха в крымских санаториях на майские праздники составит 2,6 тыс. рублей, включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение. Цена на 18,4% ниже в сравнении с другими курортными регионами России.

Средняя стоимость отдыха в крымских санаториях летом будет на 30% ниже в сравнении с другими курортными регионами страны. Так, средняя цена в летний период составит 3,2 тыс. рублей с человека в сутки, включая место в стандартном номере, четырехразовое питание и базовое лечение. При этом средняя цена отдыха в южнобережных здравницах — 2,7 тыс. рублей, что ниже аналогичного отдыха в санаториях других курортных регионов в пределах 30-45%. Средняя цена отдыха в малых отелях составит 3 тыс. рублей в сутки за стандартный номер, что на 13,1% ниже, чем в 2019 году.

Значительное снижение средней стоимости в период летнего сезона 2020 года отмечается в западной части Крыма – на 28,3%.