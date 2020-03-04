Наполнение улицы Дзержинского обсудили тюменцы в "Конторе пароходства"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Более 60 человек собрала первая дизайн-сессия по функциональному наполнению ул. Дзержинского в Тюмени, которая состоялась в мультицентре "Контора пароходства" 3 марта, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Участие в первой дизайн-сессии, которая была посвящена погружению аудитории в суть проекта по изменению ул. Дзержинского в пешеходную улицу города, приняли тюменские сообщества. Собравшихся с планом развития новой пешеходной зоны в Тюмени ознакомил ведущий архитектор ООО "Ленгипрогор" (Санкт-Петербург) Юрий Перелыгин. На встрече также присутствовали глава города Руслан Кухарук и директор МКУ "Управление градостроительного планирования" Артем Павлюченко.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Среди участников оказались представители администрации Тюмени, бизнеса, креативных индустрий и молодежных организаций, культуры, интеллектуального движения, индустрии событий, экологического и туристического сообществ. Они предложили разделить пространство улицы на сегменты — от зоны ресторанов и детской площадки на крыше паркинга до возведения исторических сооружений под единый купол, на который будет передаваться проекция. Использовать устройства виртуальной реальности для преемственности прошлого, настоящего и будущего времен, создать "портал времени" и запустить колесный транспорт, который будет следовать по маршруту ул. Дзержинского — набережная.

В первой части события выступили архитектор ООО "Ленгипрогор" Сергей Паринов и искусствовед Мария Туркина. Они поделились архитектурно-градостроительным опытом в российских городах и развитых странах мира. Привели примеры архитектурно-дизайнерских решений, которые уместно было бы учесть при разработке идей проектов по функциональному наполнению ул. Дзержинского.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Также на площадке мультицентра "Контора пароходства", где проходила дизайн-сессия, организовали прямую трансляцию от молодежного информационного портала Moi-Portal.ru. В комментариях зрители могли написать, что им хотелось бы видеть на первой в городе пешеходной улице. Среди предложений — нестандартные арт-объекты, гастрономические и интерактивные зоны, зоны для семейного отдыха, зеленые насаждения.

"Проект обсуждается с 2017 года. Именно тогда было принято решение о запуске конкурса на разработку предложений, каким может быть пространство улицы Дзержинского. Сейчас мы имеем четкое представление, что оно будет собой представлять. Это конкретный маршрут от точки А до точки Б, который должен быть понятен и интересен прежде всего жителям города. Именно они являются проводниками для туристов. Сегодняшняя встреча предметная. Обсудим план работы и видение представителей различных сфер деятельности города, сделаем первые наброски. Верю, что это будет эффективная работа", — отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Во второй части встречи команды экспертов, которые были сформированы по пяти направлениям, приступили к обсуждениям собственных идей. Затем состоялась их публичная презентация. Далее участникам предстоит командная работа по совершенствованию идей, которые войдут в первую концепцию изменения улицы.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Присоединиться к рабочим группам могут эксперты в указанных направлениях работы. Принять участие в следующей дизайн-сессии можно, отправив резюме на почту: mtmedia1920@gmail.com. Она пройдет 17 марта.