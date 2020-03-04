ФК "Тюмень" на сборе в Турции сыграет с подмосковным "Олимпом"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередным соперником ФК "Тюмень" на сборе в турецком Сиде будет "Олимп" из Химок, сообщает пресс-служба клуба.

Подмосковный клуб основан менее двух лет назад. Тренирует команду экс-наставник московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов. Перед возобновлением первенства России среди команд клубов ПФЛ он занимает шестое место в группе "Запад". От лидирующего столичного "Велеса" коллектив отстает на 10 очков. Зимой состав "Олимпа" пополнил бывший футболист "Тюмени" Георгий Батяев.

Контрольная игра с "Олимпом" пройдет 4 марта. Начало запланировано на 17 часов по тюменскому времени. Для сибиряков матч станет заключительным на этом сборе.