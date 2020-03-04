Тюменские депутаты будут просить Минсельхоз об увеличении штата регионального Россельхознадзора

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Тюменские депутаты будут просить Министерство сельского хозяйства РФ и федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) об увеличении штата управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийским автономным округам.

Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания комитета.

На заседании комитета были рассмотрены поправки в областной закон "О ветеринарии", согласно которому полномочия по осуществлению государственного надзора, которые выполняло региональное управление ветеринарии, в полном объеме возлагаются на федеральные органы исполнительной власти – Россельхознадзор.

"Этот федеральный орган работает на три субъекта РФ - Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а штатная численность всего 136 человек, - пояснил он. – Перечень вмененных обязанностей очень велик – ветеринарный контроль, пограничный ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль, надзор за качеством и безопасностью зерна, мяса, молока, земельный надзор. Проблема существует, и, думаю, что она будет обостряться".

Владимир Ковин подчеркнул, что депутаты областной думы приняли решение направить письмо в Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор.

"Мы постараемся обосновать необходимость расширения штата для управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийским автономным округам", - сообщил он.

Борис Олейник