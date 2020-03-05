В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс по творчеству украинских поэтов

| Фото: ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: ДНК "Строитель" во ВКонтакте

Открыт прием заявок на участие в областном открытом фестивале-конкурсе по творчеству украинских поэтов и писателей "Шевченковские чтения", который пройдет в ДНК "Строитель" 11 апреля, сообщают организаторы.

Принять участие в конкурсе могут жители Тюмени и муниципальных образований юга Тюменской области. Творческое состязание проводится по трем возрастным категориям: от пяти до 12 лет включительно, от 13 до 17 лет, от 18 и старше.

Конкурсанты могут представить на суд жюри прозу, поэзию, сказ, литературно-музыкальную композицию, драматические, музыкальные, кукольные, театрализованное действо, авторские стихотворения на украинском языке.

Как отмечают в ДНК "Строитель", участники конкурсной программы могут подготовить произведения украинских авторов и поэтов, согласно заявленной номинации, как на украинском, так и на русском языках.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 4 апреля по адресу: ул. Республики, 179, каб. 205. Телефон/факс: 36-56-81, 32-27-60.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.