Стартовала регистрация на межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Регистрация на межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм "Покорение Сибири" среди школьных и студенческих команд стартовала в Тюмени. Подать заявки желающие могут до 18 часов 10 марта, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Фестиваль пройдет 14 и 15 марта в Тюмени. В программе - игры "Что? Где? Когда?", "Мультиигры", а также "Брейн-ринг" и "Эрудит-квартет".

Сильнейшая школьная и студенческая команды борются за главный приз - поездки на чемпионаты России. Отдельный призовой зачет предусмотрен для команд из колледжей и участников младше 10 класса.

Специально для команд Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных кругов 14 марта в рамках фестиваля пройдет Весенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм.

Участие в фестивале бесплатно. Регистрация студентов проходит по ссылке. Школьники могут зарегистрироваться по ссылке.