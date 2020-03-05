Выставка "Год 1941..." открылась в Викуловском музее

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Открытие выставки "Год 1941…", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова 28 февраля, сообщают организаторы.

Представленные на выставке материалы – подлинные документы, фрагменты снарядов, найденные на местах сражений на калининском направлении, журналы и газеты того времени, фотографии, открытки, нумизматика - рассказывают о самом противоречивом и судьбоносном периоде войны. Внезапно ли было нападение Германии, как вело себя высшее руководство страны и армии, как удалось задержать врага на границе на недели и даже месяцы, когда Гитлер отводил на взятие застав 30 минут. Все это документально представлено на новой выставке.

"Осенью 1941 года немецко-фашистские войска остервенело рвались к столице нашей Родины. Гитлеровское командование, признавая огромное политическое значение Москвы, связывало с ее захватом решающий успех в войне. К подступам столицы им были подтянуты 74 дивизии, объединенные под условным названием группа армий "Центр"", - рассказали музейщики посетителям.

В составе частей и подразделений, мужественно оборонявших город, были и уроженцы Викуловского района. В экспозиции представлены предметы, принадлежавшие землякам: награды, справки о ранении, благодарности Верховного Главнокомандующего, личные вещи, прошедшие с бойцами Красной Армии до конца войны.

Выставка продолжит экспонирование до 31 мая.