Памяти героев: гвардии капитан Федор Дозорцев из Викулово в числе первых оказался на западном берегу реки Одер

| Фото: tyumedia.ru | Фото: tyumedia.ru

Гвардии капитан Федор Дозорцев в числе первых оказался на западном берегу реки Одер, форсирование которой советские войска начали в конце января 1945 года.

Совинформбюро 24 января 1945 года сообщало, что войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты овладели важным центром военной промышленности Немецкой Силезии городом и крепостью Оппельн - крупным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер.

Это сообщение должно быть слышали и в родной деревне Федора Дозорцева Борки Викуловского района. Но вряд ли односельчане могли представить, что в этот самый час их земляк вел свой батальон по тонкому одерскому льду. Бойцы ползли по доскам под непрерывными обстрелами. В числе первых на западном берегу оказался капитан Дозорцев. Он организовал отпор яростно наседавшему врагу. Почти сутки продолжался бой, враг по-прежнему напирал. В итоге многочасового кровопролитного боя батальон удержал плацдарм, обеспечив переправу армии через Одер.

В представлении к званию Героя Советского Союза, присвоенному 10 апреля 1945 года, отмечалось: "Гвардии капитан Дозорцев при форсировании реки Одер и штурме сильно укреплённой обороны противника на территории Германии проявил исключительное самообладание, доблесть и геройство…".

Служил Фёдор Иванович Дозорцев до февраля 1980 года. Последние годы гвардии полковник в отставке жил в Киеве. Умер в 1992 году, оставив землякам на память о себе военный китель с наградами, погоны полковника и копию удостоверения Героя Советского Союза. А еще – фотографии, письма. Они хранятся в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова.

Именем Героя Советского Союза Фёдора Ивановича Дозорцева названа одна из новых улиц в селе Викулово.

Информационное агентство "Тюменская линия" расскажет о наших земляках - Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда, полных кавалерах ордена Славы.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", по материалам газеты "Красная звезда"и других открытых источников.