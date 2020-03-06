Органистка из Санкт-Петербурга Марина Вяйзя выступит в Тюмени
Главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя выступит в католическом костеле Святого Иосифа (ул. Ленина, 7) в Тюмени 7 марта в 20 часов, сообщают организаторы.
На старинном органе костела программу "Музыка Великого поста" исполнит одна из лучших органисток России, главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя.
Слушатели погрузятся в мир музыки Баха, Рейнкена, Муффата.
Места бронируются заранее с помощью сообщения на телефон: 8-905-826-85-21 (SMS, Viber, WhatsApp, Telegram). В сообщении необходимо указать дату концерта, фамилию и количество мест. После будет прислано подтверждение брони.
Рекомендуемая сумма пожертвований на входе — 300 рублей. Возрастное ограничение: 6+.