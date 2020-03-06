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Органистка из Санкт-Петербурга Марина Вяйзя выступит в Тюмени

Общество, 16:48 06 марта 2020

организаторы концерта | Фото: организаторы концерта

Главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя выступит в католическом костеле Святого Иосифа (ул. Ленина, 7) в Тюмени 7 марта в 20 часов, сообщают организаторы.

На старинном органе костела программу "Музыка Великого поста" исполнит одна из лучших органисток России, главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя.

Слушатели погрузятся в мир музыки Баха, Рейнкена, Муффата.

Места бронируются заранее с помощью сообщения на телефон: 8-905-826-85-21 (SMS, Viber, WhatsApp, Telegram). В сообщении необходимо указать дату концерта, фамилию и количество мест. После будет прислано подтверждение брони.

Рекомендуемая сумма пожертвований на входе — 300 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

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# костел , музыка , орган , отдых

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