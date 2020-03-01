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Тюменцам предлагают снять экологические видеоролики для конкурса

Общество, 08:54 11 марта 2020

"Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

О старте конкурса "Лучший экологический видеоролик" объявил департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Принять участие могут обучающиеся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования города в возрасте от 12 до 17 лет, студенты высших и средних специальных учебных заведений.

В видеороликах участники могут рассказать о разумном расходовании энергии и ресурсов; об участии в экологических акциях, проводимых в Тюмени, и достигнутых результатах; экологически чистых и альтернативных видах транспорта; создании и защите лесов, озеленении областной столицы.

Конкурсантам необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 90 секунд, написать к нему рецензию и отправить вместе с заявкой на электронную почту: tyumen_ecolog@mail.ru или принести на электронном носителе по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 14.

Работы принимаются по 8 апреля. Более подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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# видео , конкурс , экология

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