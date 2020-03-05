Женщины России чаще, чем мужчины, страхуют квартиры и дачи от непредвиденных неприятностей

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Самый дорогой объект, взятый под защиту "Росгосстрахом" в 2019 году, принадлежит женщине. Страховая сумма по этому договору, сообщает пресс-служба страховой компании, составила почти 535 млн рублей. Самый дорогой объект по договору страхования с представителем сильного пола — 380 млн рублей.

И вообще, женщины России чаще задумываются о страховой защите своей собственности от непредвиденных неприятных ситуаций. Это выяснили специалисты "Росгосстраха" и банка "Открытие", которые в преддверии Международного женского дня проанализировали свою клиентскую базу. Анализ профилей более чем 2,5 млн клиентов компании "Росгосстрах", заключавших в 2019 году договоры страхования имущества, показал, что в 59% полисов страхования домов, дач, квартир и домашнего имущества, реализованных в прошлом году "Росгосстрахом", в качестве страхователей указаны женщины, и в 41% — мужчины.

Схожее соотношение наблюдается и среди клиентов банка "Открытие": 56% женщин и 44% мужчин.

Уровень проникновения имущественного страхования в сельской России по-прежнему существенно выше, чем в городах. 72,5% россиянок, заключивших договор имущественного страхования с "Росгосстрахом", тем самым обеспечивают защиту строений: загородных домов, дач, построек на приусадебных участках. В сравнении с квартирами строения в большей степени подвержены воздействию различных природных явлений (наводнения, удар молнией, пожары и др.), а значит, риск потерять жилье — зачастую, единственное — существенно выше.

В 23,5% договоров, заключенных женщинами с "Росгосстрахом", объектом страхования является квартира. Причем, россиянки более рационально и взвешенно оценивают все возможные риски и страхуют не только конструктивные элементы квартир (стены, полы, потолок, крышу), но и их внутреннюю отделку и домашнее имущество по полному пакету рисков, включающему пожар, аварию коммунальных систем, противоправные действия третьих лиц и др.

И всего 4% клиенток "Росгосстраха" имеют полисы страхования, как квартир, так и строений.