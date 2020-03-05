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За сосульки на крыше в Тюменском районе наказали главу управляющей компании

Общество, 17:34 05 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 25 тыс. рублей штрафован в Тюменском районе директор управляющей компании за неубранные сосульки, сообщает региональная прокуратура.

Проверка выявила, что с крыши одного из многоквартирных домов поселка Московский свисала наледь и сосульки. Однако управляющая компания "МУП Московское ЖКХ" не принимала мер к очистке крыши. Это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов дома.

Районная прокуратура района завела на директора дело об административном правонарушении и внесла ему представление. Суд подверг руководителя штрафу в размере 25 тыс. рублей. Наледь и сосульки с крыши дома убраны.

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# прокуратура , сосульки , управляющие компании , штраф

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