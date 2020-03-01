  • 11 марта 202011.03.2020среда
  • USD72,0208
    EUR81,8588
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Школьники могут сдать международный экзамен по немецкому языку в Тюмени

Общество, 08:32 11 марта 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Сдать экзамен и получить международно признанный языковой сертификат по немецкому языку приглашают школьников Гёте-Институт и ТюмГУ 23 мая, передает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проведение языковых экзаменов "Fit in Deutsch" независимой, признанной во всем мире международной организацией имеет преимуществ, сообщает учебное учреждение. Более 50 лет Гёте-Институт занимается распространением немецкого языка как иностранного, организовывает курсы повышения квалификации для учителей, разрабатывает экзамены и учебные материалы. Экзамены по всему миру проводятся по единому стандарту, состоят из практических, приближенных к реальности заданий, охватывают все уровни и навыки "Общеевропейских компетенций владения иностранным языком": чтение, аудирование, письмо и говорение.

"Международные сертификаты Гёте-Института высоко ценятся во всем мире. Они обеспечивают высокий и продолжительный уровень мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка. Это особенно важно в современном мире, где второй язык необходим для будущей профессии, но преподается не во всех школах. К тому же наличие сертификата повышает шансы на трудоустройство и дает возможность школьникам участвовать в международных образовательных программах и летних школах", - сообщили сотрудники Ресурсного центра немецкого языка и культуры ТюмГУ.

Зарегистрироваться на экзамен можно по адресу: Lesesaal@utmn.ru

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# немецкий язык , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 11.03.2020Тюменцам предлагают снять экологические видеоролики для конкурса
08:43 11.03.2020Областная библиотека присоединилась к акции "На парад с портретом деда"
08:32 11.03.2020Школьники могут сдать международный экзамен по немецкому языку в Тюмени
08:21 11.03.2020Блогер Ирина Богунчик расскажет о свадебных традициях на Руси