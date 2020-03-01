Школьники могут сдать международный экзамен по немецкому языку в Тюмени

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Сдать экзамен и получить международно признанный языковой сертификат по немецкому языку приглашают школьников Гёте-Институт и ТюмГУ 23 мая, передает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проведение языковых экзаменов "Fit in Deutsch" независимой, признанной во всем мире международной организацией имеет преимуществ, сообщает учебное учреждение. Более 50 лет Гёте-Институт занимается распространением немецкого языка как иностранного, организовывает курсы повышения квалификации для учителей, разрабатывает экзамены и учебные материалы. Экзамены по всему миру проводятся по единому стандарту, состоят из практических, приближенных к реальности заданий, охватывают все уровни и навыки "Общеевропейских компетенций владения иностранным языком": чтение, аудирование, письмо и говорение.

"Международные сертификаты Гёте-Института высоко ценятся во всем мире. Они обеспечивают высокий и продолжительный уровень мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка. Это особенно важно в современном мире, где второй язык необходим для будущей профессии, но преподается не во всех школах. К тому же наличие сертификата повышает шансы на трудоустройство и дает возможность школьникам участвовать в международных образовательных программах и летних школах", - сообщили сотрудники Ресурсного центра немецкого языка и культуры ТюмГУ.

Зарегистрироваться на экзамен можно по адресу: Lesesaal@utmn.ru