Французский пианист Люка Дебарг выступит в Тюмени

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Концерт лауреата XV конкурса им. Чайковского Люка Дебарг (Франция) и Тюменского филармонического оркестра состоится в тюменской филармонии 16 апреля, начало в 19 часов. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Евгений Шестаков, сообщает ТКТО.

Люка Дебарг – выпускник Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца и Парижской высшей школы музыки имени Альфреда Корто. Музыкальный педагог Дебарга Рена Шерешевская отмечает феноменальные способности музыканта: умение исполнять сложные произведения по слуху, без нот.

"При исполнении произведений Люка как бы физически вплавляется в звук, передавая тончайшие нюансы композиторской мысли", - сказала педагог.

В 2015 году 24-летний Люка Дебарг на XV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского получил IV премию, диплом и приз ассоциации музыкальных критиков Москвы как "музыкант, чьи выступления на конкурсе стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику".

Сейчас музыкант дает около 60-70 концертов в год в самых престижных залах мира.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО или на сайте тюменской филармонии.