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Виновника смертельного ДТП отправили в колонию-поселение

Происшествия, 18:29 05 марта 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Год и шесть месяцев проведет в колонии-поселении житель Тюмени за ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в ноябре 2019 года на ул. Федюнинского, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 22 ноября 2019 года в районе дома № 67 на ул. Федюнинского водитель автомобиля Fiat при перестроении в первую полосу движения не справился с управлением и не уступил дорогу автомобилю Lada. В результате столкновения Lada врезалась в опору уличного освещения. Ее водитель погиб.

Суд назначил виновнику ДТП полтора года лишения свободы, а также на два года лишил его права управления автомобилем. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего 700 тыс. рублей.

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# ДТП , прокуратура , суд , уголовное дело

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