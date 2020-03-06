Виновника смертельного ДТП отправили в колонию-поселение

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Год и шесть месяцев проведет в колонии-поселении житель Тюмени за ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в ноябре 2019 года на ул. Федюнинского, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 22 ноября 2019 года в районе дома № 67 на ул. Федюнинского водитель автомобиля Fiat при перестроении в первую полосу движения не справился с управлением и не уступил дорогу автомобилю Lada. В результате столкновения Lada врезалась в опору уличного освещения. Ее водитель погиб.

Суд назначил виновнику ДТП полтора года лишения свободы, а также на два года лишил его права управления автомобилем. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего 700 тыс. рублей.