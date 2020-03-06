Экспедиция "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества" проследует через Тюмень
Международная комплексная комбинированная экспедиция "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества" проследует через Тюмень 14 апреля.
Межрегиональная общественная организация фотохудожников "Морской Арт Клуб" и Хабаровская городская молодежная общественная организация "Спортивный клуб "Тайгер" посвятили это масштабное мероприятие 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 800-летию со дня рождения Александра Невского и 290-летию со дня рождения Александра Суворова.
Экспедиция стартует 18 марта во Владивостоке и пройдет в несколько этапов по разным маршрутам.
С 18 марта по 9 мая 2020 участники экспедиции пройдут по маршруту Владивосток - Москва – Берлин.
С 10 мая по 12 июня 2020 года - по маршруту Берлин — Севастополь.
С 12 июня 2020 по 4 августа 2020 года - по маршруту Севастополь - Нур-Султан - Улан-Батор - Пекин — Владивосток.
С 5 по 20. августа 2020 - по маршруту Владивосток - Сахалин - Курильские острова — Владивосток.
С 5 августа по 10 сентября 2020 года пройдет Дальневосточная регата учебных парусников.
Общая протяженность маршрута — 40 тыс. километров, участники экспедиции будут в пути по воде, по небу и по суше 160 суток и посетят 100 городов.
Основными задачами экспедиции являются улучшение образа России как страны, благоприятной для туризма, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, содействие созданию в различных субъектах РФ сети конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров, которые станут точками развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса и другие.