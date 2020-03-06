Экспедиция "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества" проследует через Тюмень

| Фото: из группы экспедиции во ВКонтакте | Фото: из группы экспедиции во ВКонтакте

Международная комплексная комбинированная экспедиция "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества" проследует через Тюмень 14 апреля.

Межрегиональная общественная организация фотохудожников "Морской Арт Клуб" и Хабаровская городская молодежная общественная организация "Спортивный клуб "Тайгер" посвятили это масштабное мероприятие 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 800-летию со дня рождения Александра Невского и 290-летию со дня рождения Александра Суворова.

Экспедиция стартует 18 марта во Владивостоке и пройдет в несколько этапов по разным маршрутам.

С 18 марта по 9 мая 2020 участники экспедиции пройдут по маршруту Владивосток - Москва – Берлин.

С 10 мая по 12 июня 2020 года - по маршруту Берлин — Севастополь.

С 12 июня 2020 по 4 августа 2020 года - по маршруту Севастополь - Нур-Султан - Улан-Батор - Пекин — Владивосток.

С 5 по 20. августа 2020 - по маршруту Владивосток - Сахалин - Курильские острова — Владивосток.

С 5 августа по 10 сентября 2020 года пройдет Дальневосточная регата учебных парусников.

Общая протяженность маршрута — 40 тыс. километров, участники экспедиции будут в пути по воде, по небу и по суше 160 суток и посетят 100 городов.

Основными задачами экспедиции являются улучшение образа России как страны, благоприятной для туризма, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, содействие созданию в различных субъектах РФ сети конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров, которые станут точками развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса и другие.