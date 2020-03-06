Мастер-класс со звездами художественной гимнастики пройдет в Тюмени

Александра Солдатова | Фото: ЦСП72 Александра Солдатова | Фото: ЦСП72

Мастер спорта международного класса, чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова и заслуженный тренер России Анна Дьяченко проведут мастер-классы в Тюмени в школе №63 (ул. Широтная, 181а, второй корпус) 7 марта, сообщает ЦСП72.

"Александра Солдатова впервые прибудет в Тюмень. Юные спортсменки ее очень любят, считают кумиром, - говорят организаторы. - Заслуженный тренер Анна Дьяченко уже проводила мастер-классы для тюменских граций".

Предварительно, в мастер-классах примут участие 140 детей из всех спортивных школ и спортивных клубов Тюмени, Кургана, Челябинска и Екатеринбурга.

Первый мастер-класс пройдет с 9 до 12 часов, затем начнется автограф- фотосессии. Вторая встреча намечена на 14 часов. В 17 часов - фотосессия.

Анжела Лебедева