Областная библиотека присоединилась к акции "На парад с портретом деда"

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Тюменская областная библиотека им. Д. И. Менделеева присоединилась к акциям "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл" и "Дети войны", сообщает пресс-служба учреждения.

До 31 мая все желающие могут оцифровать и распечатать в областной библиотеке фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени.

Специалисты библиотеки изготовят фотографии бесплатно при условии заказа не более двух портретов от одного заявителя. К заявлению должны быть приложены исходные документы (фотографии, портреты и так далее) с указанием фамилии, имени и отчества участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, детей войны. Срок изготовления портретов составляет от двух до пяти рабочих дней.

Жители Тюмени и Тюменской области могут обратиться в областную библиотеку и ее филиалы по нескольким адресам. Со вторника по пятницу с 9 до 22 часов и в выходные с 11 до 19 часов прием ведется по адресу ул. Орджоникидзе, 59 (телефон 565-300).

Также с понедельника по субботу с 10 до 18 часов можно обратиться в библиотеки по адресам ул. Тульская, 4/3 (телефон 358-811) и ул. Холодильная, 84 (телефон 505-302).

С положением об акции можно познакомиться здесь.