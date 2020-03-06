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Два священных места в Тазовском районе признаны объектами культурного наследия

Общество, 17:21 06 марта 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Двумя священными местами коренных малочисленных народов севера "Священное место на озере Нямбой-то" и "Священное место Надо-Марра хэбидя я" пополнился единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, сообщает правительство ЯНАО.

Оба объекта – важнейшая неотъемлемая часть мифологического пространства территории Тазовского района. Таким образом уже 35 священных мест в округе имеют особый охранный статус. Особую уникальность священным местам придает синтез культурных традиций, выразившийся в своеобразном акте художественного творчества в отношении объекта поклонения. Памятники имеют не только историко-культурную ценность, они представляют также интерес с точки зрения возможности непосредственного изучения.

На основе этнографических данных и дополнительных обследований определено техническое состояние, границы территории священных мест, а также датировка - конец XIX – первая половина ХХ в.

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# культурное наследие , Ямал

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