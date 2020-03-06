Ученые доказали пользу кетонной диеты

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Кетонная диета улучшила взаимодействие отделов мозга и увеличила общую когнитивную активность у участников опыта, который провели американские ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс.

В работе, опубликованной в журнале PNAS, нейробиолог Лиллиан Мухика-Пароди рассказала об эксперименте, в котором участвовали около 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 88 лет. Ученые с помощью функциональной МРТ мозга смотрели, как меняется взаимодействие между различными областями мозга участников, насколько оно зависит от возраста и от употребляемой пищи.

В ходе исследования выяснилось, что функциональная связь между нейронами с возрастом ухудшается. Первые признаки старения мозга могут проявиться уже в 47 лет, а к 60 скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Это, как считают ученые, во многом связано с увеличением резистентности организма к инсулину.

"Когда человек стареет, его мозг теряет способность эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу. Из-за этого нейроны медленно голодают, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются", — отметила Мухика-Пароди.

В качестве альтернативы глюкозе ученые предложили кетоны. Для сравнения они посадили участников на две диеты – обычную и низкоуглеводную (например, мясо или рыба с листом салата, но без риса или картошки), а потом оценили стабильность работы их мозга. Кетонная диета показала положительные результаты даже у участников эксперимента, не достигших 50-летнего возраста.