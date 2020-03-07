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Игровая программа "Весенние забавы" пройдет в сквере Юрия Куталова

Общество, 18:49 06 марта 2020

ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Игровая программа "Весенние забавы" стартует в сквере им. Юрия Куталова в Тюмени 7 марта в 11 часов, сообщает Дворец национальных культур "Строитель".

На мероприятие приглашают детей и взрослых.

Специалисты ДНК "Строитель" приготовили увлекательные игры и развлечения на любой вкус. Горожан ждут национальные, состязательные, хороводные активности, обрядовые действа, конкурсы и викторины. В программе русские, украинские, белорусские, татарские, немецкие игры, игры народов Кавказа и Закавказья, игры народов Средней Азии и Казахстана, хантов и манси.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# дети , игры , отдых

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