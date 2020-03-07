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Парковки в центре города будут бесплатными в праздничные выходные

Общество, 09:01 07 марта 2020

www.tyumen-city.ru

Муниципальные парковки, расположенные на улицах Республики, Герцена и Первомайской, в праздничные дни 7, 8 и 9 марта будут работать в бесплатном режиме, сообщает городская администрация.

Это значит, что в центре города в эти дни оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону городского платного парковочного пространства. При этом и в будние дни с 19 до 7 часов по местному времени за размещение транспортных средств на данных парковках плата не взимается.

В прежнем круглосуточном режиме работает многоуровневая парковка, входящая в состав набережной реки Туры: стоимость часа составляет 35 рублей.

Напомним, что бесплатный доступ на парковки имеют автомобили, которыми управляют инвалиды, а также горожане, перевозящие инвалидов, электромобили, а также транспорт экстренных оперативных служб.

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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# парковки

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