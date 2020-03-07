Фестиваль лоскутного шитья "Стежки-дорожки" открылся в Тюмени

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Первый областной фестиваль лоскутного шитья "Стежки-дорожки" открылся в ДНК "Строитель" 6 марта.

"Когда-то дворец культуры "Строитель" был приютом для промыслов и ремесел Тюмени и региона. Приятно осознавать, что все возвращается на круги своя. Я рада, что в Тюмени возникла автономная некоммерческая организация "Дом ремесел", которую возглавила Наталья Денисова. У нас много прекрасных мастеров. Многие тюменцы даже порой не подозревают, какие талантливые люди живут с ними рядом. Девочки помогают открыть и показать творчество", – сказала на церемонии открытия учредитель благотворительного фонда "Признание" Зулейха Алиева.

Она обратила внимание на панно в центре зала. Здесь представлен проект "Конек-горбунок. Лоскутная сказка", над которым трудились мастерицы из разных регионов. Он возник в год празднования 200-летнего юбилея автора сказки Петра Ершова в 2014 году. Создателями проекта стали городской квилт-клуб "Сибирская палитра" под руководством Анны Глазуновой и благотворительный фонд "Признание". Идею создания лоскутных панно на тему полюбившейся многим сказки с интересом восприняли многие российские мастерицы. Затем в Тюмень начали присылать работы жители разных стран.

По словам Зулейхи Алишевой, это уникальный проект не только для Тюменской области, но и для России в целом.

"Он существует шесть лет, пять из которых путешествует и выставляется. Панно уже побывало во многих городах России, в США, планируем повезти его туда еще раз. Этот проект является рекордсменом по количеству участников и выставок. В разных городах России состоялось уже 25 выставок", – добавила учредитель благотворительного фонда "Признание".

Также в зале ДНК "Строитель" тюменцы могут увидеть одеяла, салфетки, одежду и другие лоскутные изделия.

7 марта с 12 до 18 часов будет работать ремесленная ярмарка "Мир ремесел". Здесь посетители увидят деревянные ложки, яркие сарафаны, палантины, жакеты, ароматные чаи.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирован ряд мастер-классов. С расписанием можно ознакомиться в группе события во ВКонтакте.

Выставка лоскутных работ в ДНК "Строитель" продлится до 4 апреля. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова