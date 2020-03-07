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Жителям Каскары напомнили о мерах профилактики пожаров

Общество, 17:42 07 марта 2020

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Профилактический рейд провели инспекторы государственного пожарного надзора Тюменского района в Каскаринском муниципальном образовании, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели уделили особое внимание многодетным семьям и одиноко проживающим престарелым гражданам. Жителям частных домов напомнили о правилах эксплуатацией печного, газового и электрооборудования, провели профилактические беседы и дали соответствующие рекомендации.

В каждом доме сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы обратили внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, на последствия безответственности при обращении с огнем и неисправными электроприборами.

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# противопожарные меры , профилактика пожаров

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