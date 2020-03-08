Александр Моор поздравил тюменских дзюдоистов с победами на первенстве России

Представители сборной команды по дзюдо | Фото: со страницы Александра Моора в "Одноклассниках" Представители сборной команды по дзюдо | Фото: со страницы Александра Моора в "Одноклассниках"

Шесть медалей завоевала сборная Тюменской области на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях Instagram и Одноклассники, поздравляя команду с победой.

Он отметил, что 37 ребят три дня выходили на татами в родных стенах Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", и как результат - заняли лидирующие позиции в командных зачетах.

"Рад за наших юных дзюдоистов и благодарен всему тренерскому составу! Отдельно хочу отметить, что половина нашей сборной - девушки, и три из шести наград - их заслуга. С победой и наступающим праздником весны, девчонки!", - написал глава региона.