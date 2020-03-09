Конкурсный отбор участников Президентской программы прошел в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Конкурсный отбор специалистов, желающих принять участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2019-2020 учебном году, прошел нституте дополнительного и дистанционного образования опорного вуза.

15 претендентов представили экспертам свои проекты и прошли тестирование по английскому языку. В экспертную комиссию вошли представители региональной комиссии, эксперты по направлениям "Менеджмент", "Финансы", "Маркетинг", эксперты – практики из числа успешных руководителей и предпринимателей, психолог из числа Департамента экономики Тюменской области и Ассоциации выпускников Президентской программы, а также преподаватели ТИУ.

"Мой проект направлен на развитие структуры организации, — рассказала замдиректора по оргвопросам компании ООО "Технопром Инжиниринг" Евгения Самойлова, — в перспективе хочется развивать свою компанию, есть потенциал и ресурсы, но недостаточно базы знаний, и с этим надо работать, поскольку всё необходимо делать грамотно. Лично для себя хотелось бы состояться как управленец. По образованию я технарь, уже состоявшийся, но назначили управленцем, поэтому хочется не подвести".

Отметим, что Президентская программа в России реализуется с 1998 года в соответствии с Указом Президента и постановлением Правительства РФ, опорный вуз региона участвует в ней с самого начала и является единственным высшим учебным заведением, который проводит обучение таких специалистов в Тюменской области. Ежегодно знания и опыт получают представители ведущих предприятий отраслей промышленности региона, социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

В 2020 году ТИУ единственный из Тюменской области прошел отбор российских образовательных организаций для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.