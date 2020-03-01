Тюменская область вошла в число наиболее экономически здоровых регионов России

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Тюменская область вошла в десятку наиболее экономически здоровых регионов России. Согласно исследованиям рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", наилучшую динамику в 2019 году показали также Москва, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается в исследовании, лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.

По мнению исследователей, в среднесрочной перспективе уровень экономического развития регионов повысится благодаря реализации указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, а также выполнению национальных проектов.

В десятке антилидеров по экономическому здоровью регионов - Чеченская республика, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува. Фактором отрицательной динамики специалисты называют отсутствие или незначительный объем сырья.