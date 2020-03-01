Имена лучших педагогов года назовут в Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте" | Фото: Тюмень - наш дом "ВКонтакте"

Итоги городского конкурса "Педагог года-2020" подведут в Тюмени 12 марта. Церемония награждения специалистов в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики начнется во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) в 14 часов, сообщает городской департамент образования.

В 2020 году участниками очного этапа стали 68 педагогов детских садов и школ. Впервые испытания для них проходили в шести номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Учитель-дефектолог года", "Педагогический дебют" (учитель), "Педагогический дебют" (дошкольное образование).

В отрасли спорта и молодежной политики свои знания и опыт продемонстрировали 15 педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей. Конкурсанты представили программы по следующим направлениям: английский язык, театр, декоративно-прикладное искусство, техническое моделирование, рукопашный бой, дзюдо, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. В заключительном испытании финалисты писали эссе.

Специалисты в области культуры на конкурсе провели самопрезентацию "Я и мое призвание", защиту программ и проектов, а также открытые уроки с учениками в формате деловой игры.

19 педагогов выступили в четырех номинациях: "Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования", "Лучший библиотекарь", "Лучший специалист культурно – досугового учреждения по организации мероприятий" и "Лучший руководитель клубного формирования учреждения культуры".

На церемонии закрытия городского конкурса "Педагог года-2020" победители и призеры получат денежные премии, ценные подарки и памятные статуэтки.