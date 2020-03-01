Тюменский актер Николай Аузин отмечен премией Андрея Миронова

Николай Аузин | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение Николай Аузин | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Актер Тюменского драматического театра Николай Аузин удостоен Российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Тюменца отметили в номинации "Лучшие из лучших" - за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене. В этой номинации также лауреатами стали московские артисты Анатолий Белый, Антон Шагин и Любовь Виролайнен, Анатолий Петров из Санкт-Петербурга.

Премия "Фигаро" не носит состязательного характера. Десять лет она вручается за исключительные достижения в актерском и театральном искусстве. Основатель премии - народный артист России Рудольф Фурманов.

Среди лауреатов "Фигаро" - подлинные корифеи русского театра: Юрий Яковлев, Олег Табаков, Юлия Борисова, Вера Васильева, Владимир Васильев, Валерий Гергиев, режиссеры Римас Туминас, Валерий Фокин, Лев Додин, Эмир Кустурица, артисты разных поколений и разных российских городов.

Добавим, Николай Аузин родился 28 июля в Иланске Красноярского края. Окончил Красноярскую государственную академию музыки и театра в 2008 году. С 2010 года – актер Тюменского драматического театра.

В 2013 год он стал лауреатом актерской премии им. народного артиста РСФСР Г. И. Дьяконова-Дьяченкова за роль Роберта Локампа в спектакле "Три товарища".

2014 год – "Лучшая мужская роль второго плана" за роль поручика Шервинского в спектакле "Дни Турбиных" (III Межрегиональный театральный фестиваль театров Урала, Сибири и Дальнего Востока "Ново-Сибирский Транзит").

Занят в 14 спектакля театра, в том числе "Мертвые души", "Молодость", "Испанская баллада" и другие. Снимается в кино. В 2017 году исполнил роль капитана Кузьмичева в фильме "Тобол".