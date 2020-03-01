  • 10 марта 202010.03.2020вторник
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

В России создали руководство по социокультурному программированию нацпарков

Общество, 18:32 10 марта 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Руководство по социокультурному программированию национальных парков создано в России. Книга будет интересна руководителям заповедников, предпринимателям и путешественникам, сообщает Агентство стратегических инициатив.

В документ входит алгоритм создания спецпрограмм для экотуристов. В нем рассказывается о разработке аттракций для разных типов парков и приводятся чек-листы, помогающие понять, какие активности нужно создавать в нацпарках, чтобы гости приезжали туда отдыхать, а не вредить природе.

Разработчиками пособия стали специалисты Агентства стратегических инициатив. Они представили подробные инструкции с чего начать программирование своей природной территории, понять свою целевую аудиторию, а также чек-листы создания активностей.

В руководстве собраны лучшие практики по продвижению экоповестки и привлечению туристов в нацпарки. Среди таких практик и программ по экотуризму описаны как типичные природные треккинги, так и нестандартные, например, геокешинг, вейкбординг, тайдпулинг, сэндбординг и даже зиплайнинг.

Скачать руководство можно по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Агентство стратегических инициатив , национальные парки , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 10.03.2020Тюменцы обсудят вопросы участия в проекте "Инициативное бюджетирование"
18:32 10.03.2020В России создали руководство по социокультурному программированию нацпарков
18:21 10.03.2020Тюменским художникам предлагают показать свое видение облика города
18:10 10.03.2020Более шести тысяч семей региона получают ежемесячную выплату на первенца