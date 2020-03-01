В России создали руководство по социокультурному программированию нацпарков

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Руководство по социокультурному программированию национальных парков создано в России. Книга будет интересна руководителям заповедников, предпринимателям и путешественникам, сообщает Агентство стратегических инициатив.

В документ входит алгоритм создания спецпрограмм для экотуристов. В нем рассказывается о разработке аттракций для разных типов парков и приводятся чек-листы, помогающие понять, какие активности нужно создавать в нацпарках, чтобы гости приезжали туда отдыхать, а не вредить природе.

Разработчиками пособия стали специалисты Агентства стратегических инициатив. Они представили подробные инструкции с чего начать программирование своей природной территории, понять свою целевую аудиторию, а также чек-листы создания активностей.

В руководстве собраны лучшие практики по продвижению экоповестки и привлечению туристов в нацпарки. Среди таких практик и программ по экотуризму описаны как типичные природные треккинги, так и нестандартные, например, геокешинг, вейкбординг, тайдпулинг, сэндбординг и даже зиплайнинг.

Скачать руководство можно по ссылке.