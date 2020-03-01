Более шести тысяч семей региона получают ежемесячную выплату на первенца

| Фото: из личного альбома Евгении Шевцовой | Фото: из личного альбома Евгении Шевцовой

Более 6 тыс. 600 семей, проживающих в Тюменской области, получают ежемесячную выплату на первого ребенка из федерального бюджета. Сумма пособия составляет 11 тыс. 632 рубля, сообщает областной департамент социального развития.

С 2020 года ежемесячная выплата на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Для ее назначения среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Для жителей Тюменской области – не более 24 тыс. 138 рублей в месяц на каждого члена семьи.

При продлении ежемесячной выплаты на первого ребенка ранее назначенные выплаты на первенца (за предыдущий год) в доход семьи не учитываются. Ежемесячная выплата назначается сначала на один год, после чего необходимо вновь обратиться с соответствующим заявлением и документами.

Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно.

Подать заявление можно в электронном виде через региональный портал госуслуг. Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 88001001290, 8 (3452) 566330, на сайте Центра обеспечения мер социальной поддержки.