В Уватском районе займутся восстановлением противопаводковой дамбы

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Cостояние противопаводковой дамбы в Осиннике оценил глава Уватского района. На ее восстановление будут выделены средства из местного бюджета, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Тело сооружения частично обрушилось со стороны Иртыша. Глава поселения Светлана Стерхова сообщила, что этот участок длиной шесть метров и шириной пять метров размыло летом 2019 года, поэтому требуется восстановление.

"Мы уже имели опыт ремонта таких размывов в 2017 году на дамбе в Алымке. Его можно использовать в Осиннике, и до начала подъема воды в Иртыше провести укрепление насыпи грунтом. Денежные средства для этого будут изысканы во внеплановом порядке", – сказал Сергей Путмин.

Отметим, в 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров подняли и отсыпали щебнем. В 2017 г. работы продолжились с восточной стороны: 160-метровый участок местами расширили до трех метров. В 2018 году отремонтировали 450 метров южной стороны дамбы: отсыпали и выровняли суглинком. Кроме того, создан аварийный запас грунта 300 кубических метров.

В 2020 году разработают проектную документацию по ее реконструкции. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 13 млн рублей.

Напомним, дамба в Осиннике состоит из четырех участков. Ее протяженность составляет около шести километров. Сооружение начали строить в 1993 году, официально ввели в эксплуатацию в 1998 г. Капитальный ремонт с того времени не проводился. Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений.