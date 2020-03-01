В Тюменской воспитательной колонии прошел турнир по настольным играм

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Турнир по настольным играм "Дети – герои Великой Отечественной войны" прошел в Тюменской воспитательной колонии, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Мероприятие провели волонтеры молодежного центра "Поколение", в рамках социального проекта "Играть, чтоб знать", получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Турнир проходил в форме командных игр. Все воспитанники были разделены на команды, каждой были выданы карточки. На них даны описания детей, ставших героями войны и их подвиги, воспитанники зачитывали текст и на поле настольной игры располагали свои карточки.

В конце мероприятия прошел блиц-опрос о подвигах и о детях героях войны. Командам-победителям вручили в подарок настольные игры.