Дублеры ФК "Тюмень" не знают поражений на домашнем турнире

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

14 голов забили дублеры ФК "Тюмень" в первых двух играх на Кубке "Сибинтела", сообщает пресс-служба клуба.

В дебютной встрече соревнований резервисты победили земляков из "Сибинтела" - 4:1. Автором двух забитых мячей стал форвард Олег Долгалев. По разу отличились его одноклубники Марк Аквазба и Азиз Кашапонов. У проигравших гол на счету Дениса Казанцева.

В следующем матче "Тюмень-дубль" расправилась с местным "Арсибом" - 10:1. Аквазба на этот раз забил дважды. Дубль сделал и Андрей Эрманис.

В других матчах турнира "Тюмень-2004" уступила "Арсибу" – 0:1, "Тюмень-2003" разгромила "Прибой-М" (Тюмень) – 8:0, "Тюмень-2004" сыграли вничью с "Олимпией" из Боровского – 3:3, а "Тюмень-2003" переиграла "Гранит" из Армизонского – 6:1.

Следующие матчи запланированы на 14 марта. В этот день на стадионе "Геолог" соперником дублеров будет "Олимпия". Начало в 11 часов.