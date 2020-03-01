Крупный штраф заплатит тюменец за пьяную езду

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Штраф в размере 200 тыс. рублей за пьяную езду выплатит 39-летний тюменец по решению центрального районного суда Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, около двух часов ночи 11 января 2020 года автопатруль ДПС обратил внимание на Mercedes-Benz R350, который с включенным правым поворотом повернул налево. Требование об остановке водитель проигнорировал. Полицейские поехали за ним. Возле своего дома мужчина остановился. У водителя были явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

Установлено, что тюменец ранее привлекался к административной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав на один год десть месяцев и этот срок не истек.

Кроме штрафа в доход государства, тюменец лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года.