Пятнадцатый конкурс "Моя законотворческая инициатива" проходит в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Конкурс молодежи среди образовательных и научных учреждений на лучшую работу по теме "Моя законотворческая инициатива" стартует в 15 раз. В 2020 году его посвятили 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эксперты приступили к оценке поступивших работ, сообщает Тюменская областная дума.

Куратор регионального этапа конкурса, заместитель председателя Тюменской облдумы Виктор Рейн подчеркнул, что конкурсные работы, подготовленные тюменскими старшеклассниками и студентами вузов, неоднократно входили в число призеров на федеральном уровне.

"По итогам предыдущего конкурса был устроен торжественный прием победителей в Государственной думе России с вручением золотых знаков отличия "Депутатский резерв". Оргкомитетом издан сборник тезисов конкурсных работ", - рассказал он.

Председатель оргкомитета Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива" Александр Обручников направил в адрес тюменских парламентариев слова признательности за содействие в организации конкурса, подчеркнув, что совместная работа с молодежью является весомым вкладом в дело построения правового государства.

Как напоминает Тюменская областная дума, конкурс "Моя законотворческая инициатива" проводится ежегодно для пропаганды принципов формирования правового государства, привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности, создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования, выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов для подготовки законодательных инициатив.