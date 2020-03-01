Акцию "Солнечный тимбилдинг" проводит Запсибкомбанк для корпоративных клиентов

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Выиграть главный приз – сертификат номиналом 500 тыс. рублей на туристические услуги для своей бизнес-команды - могут участники акции для корпоративных клиентов "Солнечный тимбилдинг", сообщает Запсибкомбанк.

Участие в акции могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо заключить любой кредитный договор с 14 февраля 2020 года до 30 июня 2020 года включительно и выразить свое желание на участие в акции. Для этого законному представителю участника необходимо будет подписать согласие об участии в акции в любом офисе банка. Победитель будет объявлен в июле 2020 года.

"Такая акция для корпоративных клиентов проводится в банке впервые, и мы очень надеемся, что в преддверии отпускного сезона предложение вызовет интерес у наших клиентов. Ведь отпуск можно провести и с пользой для бизнеса. Оформляйте кредит в Запсибкомбанке и становитесь участником розыгрыша",– рассказала руководитель дирекции корпоративного бизнеса Запсибкомбанка Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о кредитных продуктах можно на сайте банка.