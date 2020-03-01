Депутаты облдумы поддержали закон об увеличении имущественного ценза для инвалидов

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Законопроект, изменяющий подход к имущественному цензу для предоставления инвалидам льгот на получение жилья, приняли во втором окончательном чтении депутаты облдумы на внеочередном заседании комитета по экономической политике и природопользованию, которое состоялось в Тюмени 11 марта.

С инициативой о внесении поправок ранее выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Корректировки предполагают новый механизм определения имущественного ценза, который учитывается при признании граждан нуждающимися в жилье, предоставляемом по договору социального найма из жилфонда Тюменской области. В настоящее время эта сумма фиксирована и составляет 100 тыс. рублей. Инвалид, обладающий имуществом, стоимость которого превышает эту сумму, не может претендовать на улучшение жилищных условий.

Как рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев, в случае принятия законопроекта размер имущественного ценза будет вычисляться по формуле: произведение нормы предоставляемого по договору соцнайма жилья на размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем России на первый квартал текущего года.

Таким образом, социальная норма в 18 кв. метров умножается на рыночную стоимость имущества - 44 тыс. 883 рубля - и получается величина имущественного ценза на 2020 год - 807 тыс. 894 рубля. В последующие годы эта сумма будет меняться с учетом размера актуальной средней рыночной стоимости жилья.

Также предлагается при постановке семьи в очередь на получение жилья не учитывать имущество, связанное с реабилитацией инвалидов, в том числе автомобилей, а также недвижимость, которую несовершеннолетние члены семьи получили в процессе приватизации. Для поддержки многодетных семей возраст детей, включаемых в состав семьи малоимущих граждан, планируется увеличить с 23 до 24 лет.

Члены думского комитета единогласно поддержали законопроект и рекомендовали его на рассмотрение Тюменской областной думы.

Депутат Сергей Морев высказал мнение, что предложенные губернатором поправки помогут сделать закон актуальным и работающим для людей. "Проект предлагает изменения, которые сделают закон более модернизированным и направленным на улучшение жилищных прав граждан", - сказал он.

Председатель комитета по соцполитике, депутат Ольга Швецова добавила, что предложенный подход отвечает реалиям современной жизни. Он позволит увеличить число тех, кто сможет получать поддержку.

По информации начальника управления жилищной политики Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева, в Тюменской области по данным на начало 2020 года в на учете стоит 1 тыс. 620 инвалидов первой и второй группы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

"Мы проанализировали период 2017-2019 годов и пришли к выводу, что более 600 семей не смогли встать на учет, потому что не прошли имущественный ценз. То есть общая стоимость их имущества превышала 100 тыс. рублей. Поэтому такие правки и были предложены", - пояснил он.

Председатель комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, подводя итоги обсуждения, подчеркнула, что законопроект поддержали все фракции, депутаты которых представлены в комитете.

"Мы понимаем, что законы, направленные на улучшение решения социальных вопросов Тюменской области, всегда поддерживаются депутатами, независимо от партийной принадлежности", - добавила она.

Отметим, законопроект будет рассмотрен во втором окончательном чтении на заседании Тюменской областной думы, которое состоится в Тюмени 12 марта.

Любовь Голышева