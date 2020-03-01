Тюменским школьникам на уроках добра предлагают стать волонтерами

| Фото: из личного альбома директора детского центра "Грин-Ландия" Павла Притупы | Фото: из личного альбома директора детского центра "Грин-Ландия" Павла Притупы

Серию уроков добра запустил директор детского центра "Грин-Ландия", автор проекта "Капитаны двора" Павел Притупа. Школьникам рассказывают о преимуществах добровольчества и предлагают стать вожатыми на лето.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Павел Притупа, формат уроков добра был представлен на всероссийском форуме волонтеров, где получил одобрение и рекомендацию по тиражированию по всей стране.

"Мы набираем добровольцев на лето для проекта "Капитаны двора". Набор проходит через проведение уроков добра. Всего будет набрано 20 волонтеров. 80 уже участвуют в проекте, - говорит он. - Я рассказываю школьникам кто такие добровольцы, как ими стать, и где зарегистрироваться, как принимать участие в мероприятиях. Записываем желающих, потом будет организовано обучение для них. Летом они смогут участвовать в нашем проекте.

Уроки проходят в форме беседы в городских школах. Помогают организовывать встречи кураторы РДШ Тюмени, педагоги школ. Павел Притупа уже побывал в шести школах города, впереди еще пять школ.

"Подростки проявляют интерес, так как, участвуя в проекте можно получить ряд преимуществ. Это опыт участия в крупных массовых мероприятиях, знакомство в ведущими экспертами разных отраслей. Получение новых знакомств, коммуникаций. Кроме того, волонтеров снабжаем одеждой, кружками с символикой проекта", - сказал Павел Притупа.

Летом 2020 года проект "Капитаны двора" расширит географию и число программ. В Тюмени пройдет около 80 развлекательных мероприятий для детворы. Данный проект поддерживает Центр добровольчества Тюменской области.

Анжела Лебедева