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В Ишиме пройдет день женского здоровья

Общество, 14:57 13 марта 2020

областная больница № 4 Ишима | Фото: областная больница № 4 Ишима

Акция "Доктор с вами" пройдет в женской консультации областной больницы №4 Ишима 14 марта, сообщает пресс-служба медучреждения.

Будет организован прием врачей-акушеров-гинекологов и врача ультразвуковой диагностики. УЗИ органов малого таза будет проводиться в рамках онкоскрининга или по направлению врача.

Онкоскрининг направлен на раннее выявление рака у женщин в возрасте 55-60 лет или же с 40 лет, но при отягощенном наследственном анамнезе.

Ишимки, посетившие женскую консультацию, смогут пройти комплексное обследование в Центре здоровья. Выездная бригада Центра поможет пациенткам узнать о состоянии здоровья на месте. Все обследования проводятся экспресс-методом, результаты анализов крови на глюкозу и холестерин специалисты выдадут сразу на руки. Здесь же специалисты расскажут о работе сердечно-сосудистой системы, о факторах риска развития неинфекционных хронических заболеваний, дадут рекомендации по соблюдению здорового образа жизни.

Для удобства пациентов организована предварительная запись к врачам женской консультации по телефону 7-10-10. Часы работы субботней акции с 8 до 14 часов.

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# акция , женская консультация , женщины , здоровье , Ишимская больница

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