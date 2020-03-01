В Ишиме пройдет день женского здоровья

| Фото: областная больница № 4 Ишима | Фото: областная больница № 4 Ишима

Акция "Доктор с вами" пройдет в женской консультации областной больницы №4 Ишима 14 марта, сообщает пресс-служба медучреждения.

Будет организован прием врачей-акушеров-гинекологов и врача ультразвуковой диагностики. УЗИ органов малого таза будет проводиться в рамках онкоскрининга или по направлению врача.

Онкоскрининг направлен на раннее выявление рака у женщин в возрасте 55-60 лет или же с 40 лет, но при отягощенном наследственном анамнезе.

Ишимки, посетившие женскую консультацию, смогут пройти комплексное обследование в Центре здоровья. Выездная бригада Центра поможет пациенткам узнать о состоянии здоровья на месте. Все обследования проводятся экспресс-методом, результаты анализов крови на глюкозу и холестерин специалисты выдадут сразу на руки. Здесь же специалисты расскажут о работе сердечно-сосудистой системы, о факторах риска развития неинфекционных хронических заболеваний, дадут рекомендации по соблюдению здорового образа жизни.

Для удобства пациентов организована предварительная запись к врачам женской консультации по телефону 7-10-10. Часы работы субботней акции с 8 до 14 часов.