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Лекцию о здоровом сне прочитают на вечеринке тюменским студентам

Общество, 13:19 12 марта 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Пижамную вечеринку организуют в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 13 марта в 19 часов, сообщают организаторы.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. До самого закрытия гостей Студцентра Тюменской области будут ждать тематические фильмы, мягкие пуфики и сонник, а также небольшая лекция о здоровом сне.

На время вечера действует дресс-код: пижама, уютная одежда или мягкий плед.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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# молодежь , студенты , Студенческий центр

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