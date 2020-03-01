Лекцию о здоровом сне прочитают на вечеринке тюменским студентам
| Фото: Министерство культуры РФ (архив)
Пижамную вечеринку организуют в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 13 марта в 19 часов, сообщают организаторы.
Присоединиться к мероприятию могут все желающие. До самого закрытия гостей Студцентра Тюменской области будут ждать тематические фильмы, мягкие пуфики и сонник, а также небольшая лекция о здоровом сне.
На время вечера действует дресс-код: пижама, уютная одежда или мягкий плед.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.