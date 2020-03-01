Ведущие специалисты России и Литвы обсудят вопросы нейрореабилитации в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени и Литвы поделятся опытом и знаниями на семинаре международной школы в клинике "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1) 13 марта. Он посвящен вопросам современной нейрореабилитации, сообщает пресс-служба медучреждения.

Цель мероприятия - объединение усилий ведущих ученых, практиков, руководителей среднего и высшего звена, обмен опытом и результатами исследований по всем аспектам реабилитации и вспомогательных технологий.

В ходе семинара врачи-реабилитологи, эрготерапевты, коррекционные педагоги, неврологи и логопеды проанализируют эффективность современных подходов в организации реабилитационной помощи и обсудят возможности нейрореабилитации в нейроонкологии и при нейротравме.

На мастер-классах с помощью видеотрансляции из палат интенсивной терапии, залов ЛФК и бассейна участникам продемонстрируют уникальные методики восстановления.