Тюменцев учат спасать подавившегося человека

| Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи

16 человек уже потренировались на новом манекене, имитирующем подавившегося взрослого. Манекен приобретен для обучения навыкам оказания первой помощи. Финансовую поддержку на реализацию проекта получила куратор волонтерского проекта "Первая помощь" Ирина Бердюгина, став одним из победителей конкурса "Творить добро просто", сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Техника извлечения инородного тела из дыхательных путей далась им не сразу, пришлось приложить усилия, чтобы ею овладеть.

"В теории я знал, что пострадавшего нужно обхватить руками сзади и надавить на живот, но сам никогда не пробовал так называемый прием Геймлиха. И считал, что смогу при случае спасти человеку жизнь. На самом деле я даже представить не мог, как это сложно. Во время тренировки инструктор подсказывал, какие у меня есть ошибки и как их исправить. И вот с третьего раза шарик наконец-то вылетел изо рта манекена", — рассказал тренер по адаптивной физической культуре Андрей Мошкин, работающий с детьми с ограниченными возможностями.

На очереди еще 10 добровольцев — люди разных профессий и возрастов, которые 13 марта также будут спасать от удушья манекен. Запись на этот день, как и круглый год на другие даты, открыта по телефону 8 (922) 070-38-08.