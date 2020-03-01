Тюменские поисковики представят проекты на cлете в УФО

| Фото: Тюменский областной поисковый отряд | Фото: Тюменский областной поисковый отряд

Руководители и бойцы поисковых отрядов Тюменской области примут участие в Слете актива региональных отделений "Поисковое движение России" в УФО, который пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Тюменцы презентуют выставочные экспозиции и передовые проекты региона, а также примут участие в мастер-классах и рабочих совещаниях. Областной поисковый центр организует экспозицию, посвященную историям установленных судеб солдат Великой Отечественной войны. На выставке будут представлены именные личные вещи бойцов, вкладыши из смертных медальонов, документы, позволившие тюменским отрядам установить личность найденных на местах сражений красноармейцев.

| Фото: Тюменский областной поисковый отряд | Фото: Тюменский областной поисковый отряд

Тюменцы представят проект "Нам доверена Память" - комплексное мероприятие для учащихся и учителей образовательных учреждений.

В 2020 году специалисты Тюменского областного поискового центра выступили с инициативой проведения на базах школ города тематических уроков, экспозиций, площадок с целью знакомства населения с работой по увековечению памяти павших защитников Отечества. Поисковики поделятся опытом организации мероприятия, расскажут о формах проведения площадок, презентуют методическую разработку - игру-викторину "Великая Отечественная война в вопросах и ответах".

Также в программе Слета встреча со студентами вузов Ханты-Мансийска в рамках просветительского проекта "Без срока давности", информационно-агитационная акция "Поиск – это мой выбор!" - представление визитной карточки региона для учащихся школ города, мастер-классы и рабочие совещания.