Трансляция концерта по сказке "Питер Пэн" пройдет в тюменском "Современнике"

| Фото: Центр культуры "Современник" | Фото: Центр культуры "Современник"

Трансляция литературно-музыкального концерта по сказке Джеймса Барри "Питер Пэн" из Московской филармонии начнется в виртуальном зале Центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в Тюмени 14 марта в 14 часов, сообщают организаторы.

Сказку читает актриса Анна Большова. Прозвучит музыка А. Понкьелли, П. Чайковского, А. Лядова, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Г. Форе, М. Равеля, М. де Фальи, Зиммера.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Телефоны для справок: 67-30-17, 67-80-71.