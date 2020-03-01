Школьники из восемнадцати регионов участвуют в образовательной смене в "Сириусе"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Совместная образовательная смена Тюменского индустриального университета, компании "Газпром" и научно-исследовательского проектного института "Нефтегазпроект" стартовала в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В смене "Будущее за тобой" участвуют 54 учащихся "Газпром-классов" из 18 регионов России, сообщает Тюменский индустриальный университет.

По словам ректора опорного вуза Вероники Ефремовой, к проведению на базе "Сириуса" образовательной программы Тюменский индустриальный университет шел три года: велись переговоры с индустриальными партнерами, прорабатывалась тематика смены и потенциальная результативность мероприятия.

"Сегодня "Сириус" позиционирует себя как центр сбора и оценки талантов, поэтому нужно было этим высоким требованиям соответствовать и понять, как мы можем на этой площадке продвинуть инженерное образование, — сказала ректор ТИУ. — Мы решили пойти навстречу нашему давнему индустриальному партнеру компании "Газпром" и провести совместную смену, тематика которой связана с конкретными проблемами производственников, разработать кейсы и предложить их учащимся профильных классов. Надеюсь, вместе мы сформируем настоящие команды будущих инженеров".

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Освоить образовательную программу старшеклассникам помогут наставники из компании-партнеров и педагоги Школы инженерного резерва опорного вуза. Старшеклассники будут решать кейсы, связанные с современной энергетикой, освоением Арктики и Мирового океана, и представят их экспертам. В комиссию приглашены ректор ТИУ Вероника Ефремова и представители административно-управленческого состава компаний-партнеров образовательного трека. По итогам защиты, которая состоится 17 марта, будет выбран один проект-победитель.