За продажу курительных смесей несовершеннолетним предлагают штрафовать

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте

За продажу подросткам бестабачных никотиновых смесей граждане могут быть оштрафованы на три-пять тысяч рублей, должностные лица – на 30-50 тысяч, юридические – на 50-100 тысяч.

Такие поправки предлагает внести в областной Кодекс об административной ответственности прокуратура Тюменской области. Как сообщила "Тюменской линии" старший помощник прокурора по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних Анна Петрова, проект направлен в Тюменскую областную думу.

"Прокуратура Тюменской области разработала поправки в закон "Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина", которые вводят запрет на их продажу несовершеннолетним", - пояснила она.