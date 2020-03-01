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За продажу курительных смесей несовершеннолетним предлагают штрафовать

Общество, 17:32 12 марта 2020

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте

За продажу подросткам бестабачных никотиновых смесей граждане могут быть оштрафованы на три-пять тысяч рублей, должностные лица – на 30-50 тысяч, юридические – на 50-100 тысяч.

Такие поправки предлагает внести в областной Кодекс об административной ответственности прокуратура Тюменской области. Как сообщила "Тюменской линии" старший помощник прокурора по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних Анна Петрова, проект направлен в Тюменскую областную думу.

"Прокуратура Тюменской области разработала поправки в закон "Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина", которые вводят запрет на их продажу несовершеннолетним", - пояснила она.

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# курительная смесь , облдума

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