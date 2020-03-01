Владислав Московских: прокуроры добиваются погашения долгов по зарплате

Долги по оплате труда в сумме более 720 млн рублей погашены в регионе в 2019 году после вмешательства прокуратуры. Это на 65 млн рублей больше, чем в 2018 году, сообщил на пресс-конференции прокурор Тюменской области Владислав Московских.

"Совместно с правительством Тюменской области мы уделяем особое внимание обеспечению прав трудящихся на своевременную оплату труда, ведь для большинства людей зарплата - это единственный источник средств к существованию", - подчеркнул областной прокурор. В данной сфере восстановлены права более 3 тыс. 200 граждан.

Тюменские прокуроры в 2019 году выявили более 3 тыс. 400 нарушений, связанных с несвоевременной выплатой зарплаты. Для их устранения внесено более 380 представлений и свыше 180 протестов, в суды направлено свыше 2 тыс. исков, объявлено более 180 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 330 лиц, к административной - более 290.

В отношении руководителей, которые умышленно не платили работникам зарплату, следственными органами возбуждено 67 уголовных дел, из них 37 - по материалам прокуратуры. По требованиям прокуратуры два руководителя в Викуловском районе и Ишиме за невыплату зарплаты были судом дисквалифицированы, то есть лишены права занимать руководящие должности - один на два года, другой на - один год.

Так, в результате целого комплекса мер реагирования, в том числе возбуждения уголовного дела, ликвидирована задолженность по зарплате в сумме свыше 30 млн рублей на "Опытном заводе "Электрон". Более 15 млн рублей долгов выплачено в акционерном обществе "Тюменьсудокомплект". По публикациям СМИ были приняты меры прокурорского реагирования в связи с невыплатой зарплаты в производственной компании "Молоко" в Нижнетавдинском районе, долг в общей сумме более 15 млн рублей был полностью погашен.

Тюменские прокуроры и региональное правительство продолжают активную работу по защите права граждан на своевременную оплату труда.

По данным оперативного мониторинга, на 1 марта 2020 года в регионе 26 организаций имели задолженность по заработной плате на общую сумму более 165 млн рублей. Значительная часть этой суммы, свыше 142 млн рублей – у 15 предприятий, проходящих различные стадии банкротства.

За два месяца 2019 года прокуроры выявили более 600 нарушений в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 44 представления, 15 протестов, в суды направлено 516 заявлений, объявлено 28 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 19 лиц, к административной - 35. Возбуждено девять уголовных дел за невыплату зарплаты, из них шесть - по материалам прокуратуры.

В результате мер, принятых прокуратурой, правительством области, контролирующими и правоохранительными органами, с начала года уже выплачена задолженность по оплате труда в общей сумме более 22 млн рублей.

Евгений Бабенко