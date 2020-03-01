Тюменцам советуют дезинфицировать телефоны для профилактики гриппа и коронавируса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильный телефон может являться одним из главных источников распространения бактерий и вирусов, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты ведомства приводят несколько причин появления бактерий на телефоне. Смартфон часто передается из рук в руки, а владелец телефона не всегда берет его мытыми руками. Мобильный телефон при разговоре подносится близко к лицу. Многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить, также берут мобильные телефоны с собой в туалет.

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Чтобы избежать инфекции необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Важно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи).

Необходимо регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, а лучше обходиться без него.

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но можно использовать и его.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.