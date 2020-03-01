В выходные в Тюмени будет тепло и пасмурно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс пяти градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 14 и 15 марта.

По данным центра Фобос, в субботу, 14 марта, в областном центре будет пасмурно, дневная температура воздуха составит плюс 5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 1.

В воскресенье, 15 марта, немного похолодает – днем ожидается до плюс 1 градуса и снег.

В начале следующей недели погода не преподнесет тюменцам неожиданных сюрпризов. 16 и 17 марта средняя дневная температура воздуха будет держаться на уровне 5 градусов выше ноля. В отдельные часы возможны осадки.

18 и 19 марта существенных перепадов температуры также не ожидается.

Любовь Голышева