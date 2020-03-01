  • 13 марта 202013.03.2020пятница
  • USD74,0274
    EUR83,6584
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

В выходные в Тюмени будет тепло и пасмурно

Общество, 12:00 13 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс пяти градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 14 и 15 марта.

По данным центра Фобос, в субботу, 14 марта, в областном центре будет пасмурно, дневная температура воздуха составит плюс 5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 1.

В воскресенье, 15 марта, немного похолодает – днем ожидается до плюс 1 градуса и снег.

В начале следующей недели погода не преподнесет тюменцам неожиданных сюрпризов. 16 и 17 марта средняя дневная температура воздуха будет держаться на уровне 5 градусов выше ноля. В отдельные часы возможны осадки.

18 и 19 марта существенных перепадов температуры также не ожидается.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 13.03.2020Тюменцам советуют дезинфицировать телефоны для профилактики гриппа и коронавируса
13:45 13.03.2020Пропавший в Тюмени мальчик сам вернулся домой
13:29 13.03.2020Медики удалили редкое доброкачественное новообразование у тюменки
13:18 13.03.2020Лучших спасателей в ликвидации последствий ДТП выявили в Тюмени